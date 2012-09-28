Один из погибших в «Караване» оказался в комнате охраны случайно

Об этом пишет газета «Сегодня» (№ 217 от 28 сентября), ссылаясь на свои источники.

«Дмитрий был не охранником, а инженером по охране труда. На видео он сидит не в форме, а в гражданской одежде. Там он оказался случайно, зашел по делу, хотя находиться в комнате (охрана между собой называет ее КПЗ) не должен был. Такое вот страшное стечение обстоятельств», - сообщает газета.

Оставшийся в живых Павел Феденков до сих пор находится в реанимации Больницы скорой помощи в тяжелом состоянии, его прооперировали, у него два ранения — в живот и шею. Ему для переливания требуется кровь любой группы. Палату П.Феденкова охраняет милиция, поскольку он единственный свидетель трагедии.

Газета сообщает, что убийцу из «Каравана» сейчас «примеряют» ко многим преступлениям, но в первую очередь к столичному убийце, ранее совершившему несколько преступлений тоже с использованием самодельного пистолета и пуль. Этот человек в разное время застрелил две пары на Оболони, которые заезжали в лес, чтобы побыть наедине. «Причины неизвестны, но это не было ограблением. В одном случае он сжег трупы вместе с машиной, в другом — забрал машину убитых и потом бросил ее в городе. На месте изъяты пули, которые сегодня сличают с «караванными», - пишет «Сегодня».

Источники также напомнили о преступлении, когда мимо компании людей, которые пили пиво возле киоска, шел парень, которому что-то не понравилось. «Он молча выхватил ствол и наповал убил одного, после чего скрылся. К сожалению, приметы его почти не запомнили, хотя вроде был выше ростом, чем убийца из ТЦ», - отмечают источники газеты.

Кроме того, «Сегодня» пишет, что пистолет, который использовал убийца, скорее всего, был самодельный. «Более того, и патроны оказались самодельными! То есть умелец брал использованные гильзы от пистолета Макарова, вставлял новые капсюли, отмерял нужное количество пороха и забивал самодельную пулю (скорее всего, так, хотя экспертизы еще идут). Это все сложно и говорит о высокой квалификации человека в обращении с оружием», - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в столичном ТРЦ «Караван», на ул. Луговая, 12, неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил. Предварительно установлено, что один из охранников увидел, как покупатель украл с витрины флешку, и попросил его пойти в комнату охраны и предъявить содержимое карманов. На тот момент в комнате находились еще трое охранников.

Вместо того чтобы выполнить требование, мужчина достал огнестрельное оружие и открыл огонь по присутствующим в комнате, после чего скрылся.

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства трех охранников в столичном ТРЦ «Караван». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

27 сентября министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко сообщил, что работники милиции установили личность мужчины, который подозревается в расстреле трех частных охранников в ТРЦ «Караван». По его словам, в ТРЦ изъята видеозапись, на которой зафиксировано, как все происходило. Подозреваемым является киевлянин, 1986 года рождения.