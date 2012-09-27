Жестоко избит журналист программы «Гроші» (1+1)

Об этом сообщает пресс-служба "1+1".

«Когда я вышел из офиса, мне показалось, что за мной следят. Я решил изменить привычный маршрут. Но, подойдя к своему двору, увидел неизвестного мне человека, решил не рисковать и выйти из двора на улицу.

Тогда мне дорогу перекрыл второй человек и со словами: «В Вышгород ты больше не поедешь» нанес мне сильный удар по голове. После этого я потерял сознание» - рассказывает о проишествии Дмитрий.

Журналисту 1+1 нанесли тяжелые травмы: сотрясение мозга, перелом челюсти, множественные побои. Прохожие вызвали скорую, которая оказала Дмитрию первую помощь. Когда пострадавший пришел в себя и позвонил коллегам, они вызвали милицию и было составлено соответствующее заявление.

«Мы считаем, это показательная история, и нас пытаются запугать. Дима действительно разрабатывает тему про незаконное распределение земли под Вышгородом. И у нас уже находятся документы, которые создадут проблемы для многих вовлеченных в этот процесс. Этот круг настолько широк, что сейчас сложно назвать подозреваемых. Мы стараемся делать честные, резонансные расследования и нападение на журналиста в связи с профессиональной деятельностью – недопустимый и вопиющий случай. Мы обращаемся к правоохранительным органам и просим их со всей серьезностью отнестись к данному случаю. Мы надеемся, что преступники будут наказаны, кто бы ни был заказчиком нападения» - прокомментировал ситуацию руководитель департамента журналистских расследований телеканала 1+1 Максим Шиленко.