Задержан бизнесмен, угрожавший убийством журналисту

Как сообщила УНИАН руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в области Тамара Лысенко, задержанного уже этапировали в Ровно, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины - за угрозу убийством и преднамеренное препятствование профессиональной деятельности журналистов.

5 лет назад у Анатолия П. был конфликт с местной властью и другими предпринимателями из-за земельного участка. В конфликте на месте хотел разобраться корреспондент газеты «Рівне вечірнє» В.Исаев, который и получил угрозы вооруженного пистолетом бизнесмена.

Тогда против Анатолия П. была избрана мера пресечения - подписка о невыезде, а в декабре 2010 году Ровенский городской суд изменил ее на взятие под стражу. Однако суд не мог рассматривать дело пять лет из-за отсутствия обвиняемого, который игнорировал вызовы в суд.

По сообщению пресс-службы прокуратуры области, судебное следствие по уголовному делу было остановлено в связи с розыском подсудимого. Теперь слушание уголовного дела будет возобновлено. Государственное обвинение по уголовному делу будут поддерживать работники прокуратуры.

Бизнесмен Анатолий П. ранее был известен в Ровенской области как меценат и общественно-политический деятель, он также баллотировался в Верховную Раду Украины.