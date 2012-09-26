Россия передала Украине копии ранее неизвестных стихотворений и рисунков Шевченко

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, документы передал премьер-министру Украины Николаю Азарову руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по вопросам международного гуманитарного сотрудничества Константин Косачев.

Это, в частности, стихотворения Кобзаря на русском языке, копии его рисунков.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в совместной подготовке к празднованию юбилея Кобзаря, и выразил уверенность, что и Россия, и страны СНГ примут участие в праздновании 200-летия Тараса Шевченко.

К.Косачев предложил содействие в организации в ходе подготовки к юбилею выставок, посвященных творчеству Кобзаря, к которым возможно привлечь архивные документы, имеющиеся в России.