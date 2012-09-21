Охранять порядок в день выборов поставят 65 тысяч милиционеров

Для обеспечения общественного порядка и реагирования на возможные правонарушения в день голосования на парламентских выборах в Украине предварительно планируется привлечь более 65 тысяч работников милиции.

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, об этом сказал заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк на встрече с представителями Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами в Украине.

В.Ратушняк заверил представителей ПАСЕ в готовности милиции обеспечить правопорядок во время выборов.

По словам В.Ратушняка, с начала избирательного процесса органами внутренних дел зарегистрировано 886 сообщений, связанных с выборами. Больше всего сообщений о незаконной агитации, хулиганских проявлениях и выявлениях агитационных материалов, напечатанных с нарушением законодательства.

По результатам проведенных органами внутренних дел проверок, в отношении 81 лица составлены протоколы об административных правонарушениях, которые направлены в суд для принятия решения, а также по результатам рассмотрения судом наложены административные взыскания на 19 человек. По признакам состава преступлений милицией возбуждено 33 уголовных дела. По остальным приняты другие решения согласно законодательству и проводятся проверки.

В.Ратушняк отметил, что особое внимание уделяется обеспечению правопорядка в местах пребывания и проживания официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.