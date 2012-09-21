На Днепропетровщине отравились сразу 37 школьников

13:26, 21 сентября 2012
Общество
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В Днепропетровской области отравились 37 учеников Чаплинской средней школы.

Дети жаловались на слабость и тошноту

Как сообщает прокуратура Днепропетровской области, в Чаплинскую больницу обратились родители 37 учеников школы.

«Дети жаловались на слабость и тошноту», - сообщили в прокуратуре.

По состоянию на 20 сентября, один ребенок госпитализирован в Днепропетровскую клиническую больницу с диагнозом реактивный панкреатит, остальные дети с подозрением на острую кишечную инфекцию, в связи с легкой формой заболевания, находится на домашнем лечении.

С целью установления причин заболевания детей в пгт Чаплино Петриковского района работает комиссия специалистов областной санэпидемстанции и главного управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

Прокуратура Петриковского района проводит проверку по факту пищевого отравления.

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