Директор магазина оружия заявляет, что СБУ изъяла товар без документальной фиксации
Cотрудники Службы безопасности Украины изъяли в четверг партию импортных охотничьих ружей со склада сети одесских магазинов «Ствол» без надлежащего документального оформления.
Об этом сообщил УНИАН управляющий розничной сетью магазинов "Ствол" Андрей Трасоруб.
По его словам, «силовики провели 20 сентября обыск и конфискацию имущества на складе сети оружейных магазинов «Ствол» по адресу ул. Канатная, 132, не обращая внимания на то, что весь товар легальный и растаможен в соответствии с требованиями действующего законодательства».
А.Трасоруб также добавил, что перед изъятием охотничьих ружей со склада сотрудники СБУ проверили наличие всех необходимых документов в сети одесских магазинов «Ствол».
По его мнению, "учитывая то, что компания не участвует в ни в каких судебных спорах, изъятие импортного товара со склада можно связывать разве что с попыткой отнять бизнес или запугать».
"Единственное, что нам остается в создавшейся ситуации, составить протокол для последующего обращения в судебные инстанции", - заключил А.Трасоруб.
В пресс-подразделении управления СБУ в Одесской области факт обыска и изъятия партии товара со склада сети ружейных магазинов «Ствол» по-прежнему не комментируют.
Как сообщал УНИАН, 20 сентября работники оружейного склада на Канатной улице, 132 сообщили журналистам, что около 15.00 группа сотрудников СБУ прибыла на склад в сопровождении милиции и предъявила постановление на проведение обыска. Причем в помещение вошли только люди в черной униформе с надписью «СБУ» и вынесли сертифицированные импортные охотничьи ружья, которые законно ввезены в Украину. Милиционеры оставались вне помещения склада.
Справка УНИАН. Cеть оружейных магазинов «STVOL» имеет четыре магазина - три из них работают в Одессе, четвертый открыт в 2009 году в Киеве. Помимо организации продаж, неотъемлемым аспектом деятельности магазинов является послепродажное и гарантийное обслуживание. Для этого была создана профессиональная оружейная мастерская и специальный отдел компании, занимающийся исключительно вопросами гарантийного и послегарантийного обслуживания, тюнинга и усовершенствования оружия.