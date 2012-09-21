Директор магазина оружия заявляет, что СБУ изъяла товар без документальной фиксации

Об этом сообщил УНИАН управляющий розничной сетью магазинов "Ствол" Андрей Трасоруб.

По его словам, «силовики провели 20 сентября обыск и конфискацию имущества на складе сети оружейных магазинов «Ствол» по адресу ул. Канатная, 132, не обращая внимания на то, что весь товар легальный и растаможен в соответствии с требованиями действующего законодательства».

А.Трасоруб также добавил, что перед изъятием охотничьих ружей со склада сотрудники СБУ проверили наличие всех необходимых документов в сети одесских магазинов «Ствол».

По его мнению, "учитывая то, что компания не участвует в ни в каких судебных спорах, изъятие импортного товара со склада можно связывать разве что с попыткой отнять бизнес или запугать».

"Единственное, что нам остается в создавшейся ситуации, составить протокол для последующего обращения в судебные инстанции", - заключил А.Трасоруб.

В пресс-подразделении управления СБУ в Одесской области факт обыска и изъятия партии товара со склада сети ружейных магазинов «Ствол» по-прежнему не комментируют.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября работники оружейного склада на Канатной улице, 132 сообщили журналистам, что около 15.00 группа сотрудников СБУ прибыла на склад в сопровождении милиции и предъявила постановление на проведение обыска. Причем в помещение вошли только люди в черной униформе с надписью «СБУ» и вынесли сертифицированные импортные охотничьи ружья, которые законно ввезены в Украину. Милиционеры оставались вне помещения склада.

Справка УНИАН. Cеть оружейных магазинов «STVOL» имеет четыре магазина - три из них работают в Одессе, четвертый открыт в 2009 году в Киеве. Помимо организации продаж, неотъемлемым аспектом деятельности магазинов является послепродажное и гарантийное обслуживание. Для этого была создана профессиональная оружейная мастерская и специальный отдел компании, занимающийся исключительно вопросами гарантийного и послегарантийного обслуживания, тюнинга и усовершенствования оружия.