СМИ: главе ВСЮ приписывают финансовые злоупотребления

Как сообщает газета «Закон и Бизнес» со ссылкой на собственные источники, одним из фигурантов возможного отмывания госсредств в общей сумме порядка 35 млн гривень может стать действующий глава ВСЮ.

По утверждению издания, что внимание контролирующих органов обратили на себя «значительные преференции в пользу малоизвестной компании ООО "Мастербуд", а также ряда других компаний с признаками фиктивности ООО "Компус", ООО "Лоа Торг", ООО "Фазион Сервис", ООО "Текстрой"».



Напомним, ранее СМИ сообщали о возможной досрочной отставке главы ВСЮ Владимира Колесниченко. В свою очередь, пресс-служба ВСЮ опровергла эти сообщения, заявив, что подобная информация не соответствует действительности.