Из-за сокращения поставок из стран ОПЕК в мире дорожает нефть

09:51, 21 сентября 2012
Общество
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Мировые цены на нефть продолжают увеличиваться в пятницу на новостях от ОПЕК по планам поставки сырья на рынок в ближайшие месяцы.

Старны ОПЕК на время сокращают поставки

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла на 0,76 доллара, или на 0,82%, - до 93,18 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,46 доллара, или на 0,42%, достигнув 110,49 доллара за баррель, пишет РИА "Новости".

Накануне ОПЕК сообщила о том, что члены организации, на которую приходится приблизительно 40% мировых поставок нефти, планируют сократить на некоторое время экспорт сырья на 0,7% - до 23,66 миллиона баррелей в день в связи с началом операций по техническому обслуживанию нефтеперерабатывающих мощностей. Экспорт нефти из стран Ближнего Востока на четыре недели сократится на 1,1% - до 17,27 миллиона баррелей в день.

Тем не менее, по словам главы МЭА Марии ван дер Хувен, рынок не будет испытывать нехватки сырья благодаря поставкам из Саудовской Аравии, Канады и США. 

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