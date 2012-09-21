Из-за сокращения поставок из стран ОПЕК в мире дорожает нефть

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла на 0,76 доллара, или на 0,82%, - до 93,18 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,46 доллара, или на 0,42%, достигнув 110,49 доллара за баррель, пишет РИА "Новости".

Накануне ОПЕК сообщила о том, что члены организации, на которую приходится приблизительно 40% мировых поставок нефти, планируют сократить на некоторое время экспорт сырья на 0,7% - до 23,66 миллиона баррелей в день в связи с началом операций по техническому обслуживанию нефтеперерабатывающих мощностей. Экспорт нефти из стран Ближнего Востока на четыре недели сократится на 1,1% - до 17,27 миллиона баррелей в день.

Тем не менее, по словам главы МЭА Марии ван дер Хувен, рынок не будет испытывать нехватки сырья благодаря поставкам из Саудовской Аравии, Канады и США.