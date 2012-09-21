Киевсовет разрешил создать гимназию «Київська Русь»

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 98 из 109 зарегистрированных в зале депутатов.

Согласно решению, ученики гимназии также углубленно будут изучать историю и культуры славянских народов.

КГГА совместно с Дарницкой райадминистрацией должны разработать устав общеобразовательного заведения.

Решение принято, учитывая многочисленные обращения жителей района об установлении в создаваемом учебном заведении украинского языка обучения. Обращения поступали после того, как стало известно о письме министра образования Дмитрия Табачника главе КГГА Александру Попова о создании гимназии «Київська Русь» с углубленным изучением русского языка.