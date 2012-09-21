Киевсовет разрешил создать гимназию «Київська Русь»
04:36, 21 сентября 2012Общество
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Киевсовет разрешил создать общеобразовательное учебно-воспитательное заведение - гимназию «Київська Русь» с украинским языком обучения в Дарницком районе в шестом микрорайоне жилого массива «Осокорки-Северные».
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 98 из 109 зарегистрированных в зале депутатов.
Согласно решению, ученики гимназии также углубленно будут изучать историю и культуры славянских народов.
КГГА совместно с Дарницкой райадминистрацией должны разработать устав общеобразовательного заведения.
Решение принято, учитывая многочисленные обращения жителей района об установлении в создаваемом учебном заведении украинского языка обучения. Обращения поступали после того, как стало известно о письме министра образования Дмитрия Табачника главе КГГА Александру Попова о создании гимназии «Київська Русь» с углубленным изучением русского языка.
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