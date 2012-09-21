СБУ изъяла ружья у сети оружейных магазинов

Как передает корреспондент УНИАН, работники оружейного склада на Канатной улице, 132 сообщили журналистам, что группа сотрудников СБУ прибыла на склад в сопровождении милиции и предъявила постановление на проведение обыска. Причем в помещение вошли только люди в черной униформе с надписью «СБУ» и вынесли сертифицированные охотничьи ружья. Милиционеры остались вне помещения склада.

Информацию о проведении операции УНИАН подтвердили в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, добавив, что действия правоохранителей осуществляются в рамках закона. Однако уклонились от других комментариев.

В пресс-службе управления СБУ в Одесской области ситуацию пока не комментируют.