В Киеве состоится конгресс подводников

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Александр Кузьмин, в Киеве это мероприятие пройдет впервые в истории. По его словам, в этом году исполняется 50 лет с момента основания движения подводников. В киевском конгрессе примут участие 302 делегата из 17-ти стран мира.

Как отметил А.Кузьмин, главы делегаций сформируют вопросы повестки дня форума, а в последний день его проведения по ним будут приняты решения.

Глава английской делегации лорд Джеймс Блекли рассказал, что организация подводников была создана по инициативе французских и немецких адмиралов. Целью ее создания было обсуждение и взаимное решение проблем военнослужащих этого вида войск.

Конгресс подводников проходит ежегодно в разных городах и странах. Дж.Блекли отметил, что организация не имеет аналогов среди других видов войск и членство в ней считается очень почетным.

А.Кузьмин добавил, что все участники движения являются бывшими моряками-подводниками. По его словам, многие из них принимали участие в «холодной войне», причем часто «по разные стороны баррикад», и у участников форума существуют разные взгляды на исторические события. Глава украинской ассоциации подводников отметил, что в связи с этим конгресс дает возможность ветеранам не просто пообщаться между особой, а и переосмыслить различные эпизоды истории. Он добавил, что это мероприятие, кроме всего, стимулирует многих бывших военных к творчеству, написанию мемуаров и т.д.