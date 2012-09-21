На Прикарпатье почтили память партизан-ковпаковцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, утром представители облгосадминистрации, ветеранских организаций, бывшие участники партизанского движения возложили венки к Мемориальному кладбищу павших воинов в Ивано-Франковске и к памятнику партизанам-ковпаковцам в городе Яремче, где состоялся митинг по чествованию памяти павших партизанов-ковпаковцев.

А на месте партизанских боев в селе Заречье Надвирнянского района также прошло вече при участии представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления района, общественности, ветеранов войны, участников подпольно-партизанского движения. Священники всех традиционных христианских конфессий Надвирнянщины провели молебен по погибшим в Великой Отечественной войне.

Память павших партизанов-ковпаковцев почтили минутой молчания.

Для ветеранов войны организовали праздничный обед.

Справка УНИАН. Летом 1943 года в окресностях Яремче действовало партизанское объединение Сидора Ковпака.

Ковпак Сидор Артемович (1887-1967) — руководитель советских партизанских отрядов в Украине, генерал-майор, дважды Герой Советского Союза. Под его руководством был проведен известный «Карпатский рейд», который начался 12 июня 1943 г. Тогда из села Милошевичи Лельчицкого района Полесской области БРСР выступили в Карпатский рейд соединения сумских партизан во главе с С.Ковпаком в количестве 2 тыс. бойцов.

В бою у поселка Делятин (в настоящее время Ивано-Франковская область) немцы силами специально обученных альпийских дивизий разгромили соединение Ковпака, которое состояло в основном из гражданских лиц. Были убиты около 800 человек. Остатки партизанской дивизии, разделившись на несколько групп, решили возвращаться на Полесье, к своим. В составе одной из групп из Карпатского рейда вернулся и Ковпак.