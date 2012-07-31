Россия может заменить миротворцев в Приднестровье своей военной базой

О такой перспективе президент непризнанной республіки Евгений Шевчук говорил с заместителем министра иностранных дел РФ, статс-секретарем Григорием Карасиным во время его визита в регион, сообщил «Независимой газете» источник в окружении президента Приднестровья.

Как стало известно «НГ» от источника в ближайшем окружении президента Приднестровья, Тирасполь предложил России разместить в непризнанной республике военную базу и использовать аэродром бывшей 14-й армии. В обмен власти региона просят у РФ финансовую помощь, которую они использовали бы для создания мощной системы безопасности. Ранее, по данным источника, перспективу военной базы РФ в Приднестровье – в обмен на финансовую помощь Москвы – Е.Шевчук обсудил с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента России в Приднестровье Дмитрием Рогозиным.

Это позволило бы противостоять румынской угрозе, которая, по словам министра безопасности Приднестровья Владислава Финагина, сказанным «НГ», усилится после вчерашнего возвращения во власть Президента Румынии Траяна Бэсеску. (30 июля в Румынии из-за низкой явки граждан признан несостоявшимся референдум по вопросу импичмента Президенту Т.Бэсеску – УНИАН). «Эта угроза стала реальной после того, как Румыния вступила в НАТО и Евросоюз. А в последнее время она усилилась, вместе с участившимися призывами о присоединении Молдовы к Румынии. На фоне того, что ряд руководящих лиц Молдовы являются гражданами Румынии, эти призывы пустыми не кажутся. Тем более что объединение, причем вместе с Приднестровьем, – цель Президента Т.Бэсеску», – сказал В.Финагин.

То, что такие разговоры между Тирасполем и Москвой ведутся, подтвердил председатель комитета по внешним связям приднестровского Верховного совета Дмитрий Соин. «О такой инициативе я слышал. Она своевременна, учитывая активную позицию Румынии в регионе. Т.Бэсеску – харизматичный лидер, который богат на нестандартные высказывания и решения, в том числе и по проблематике Молдовы. Недавно он заявил, что Приднестровье получило право войти в Евросоюз вместе с Молдовой. Оставшись Президентом, он продолжит линию на ее поэтапное поглощение. К этому надо готовиться. Причем не столько Приднестровью, сколько России: Москва и Бухарест будут бороться за право влиять на процессы в Молдове и Приднестровье. Кишинев выступит на стороне Бухареста», – сказал Д.Соин.

Однако 28 июля, находясь в Приднестровье во время празднования 20-летия миротворческой миссии на Днестре, заместитель министра иностранных дел РФ Г.Карасин отметил: «Мы видим будущее Приднестровья в качестве особого района с особыми международно признанными гарантиями в составе нейтрального молдавского государства». Кишиневские СМИ сделали вывод: «Россия отправляет Приднестровье в Молдову».

На это Д.Соин заметил: «Г.Карасин – дипломат и говорил, как положено дипломату. Хотя, если посмотреть на первых лиц Румынии, то они не придерживаются дипломатического этикета. Президент Т.Бэсеску накануне референдума, касающегося его политического завтра, заявил, что Молдова сначала войдет в ЕС, чему активно будет помогать Румыния, а затем уже обе страны объединятся. На фоне активных действий представителей Румынии и ЕС российские официальные лица представляются робкими учениками».

Г.Карасин также посетил Кишинев, где встретился с Президентом Молдовы Николае Тимофти, который прямо заявил представителю российской власти: ваше время в Молдове истекло. Миротворческие силы в зоне безопасности на Днестре выполнили свою миссию и должны быть заменены на гражданскую миссию под международным мандатом – повторил он Г.Карасину позицию официального Кишинева, которую поддерживают Евросоюз и США, являющиеся наблюдателями в переговорах по урегулированию приднестровского конфликта.

В то же время, Е.Шевчук и Г.Карасин считают, что миротворцы в регионе должны задержаться.

На это Е.Шевчук заметил, что «призывы отдельных международных акторов к переформатированию миротворческой операции на Днестре вызывают недоумение» и к тому же «могут привести к созданию военной угрозы и последующему вытеснению российского присутствия с территории Приднестровья». Лидер непризнанной республики заявил, что «реализация любого из предлагаемых сценариев в перспективе может вылиться в новый вооруженный конфликт».

Что же касается Президента Т.Бэсеску, то он выступает за присоединение Румынии к переговорам по урегулированию приднестровского конфликта. В ЕС могут его поддержать, отмечает «НГ».