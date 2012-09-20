Порошенко говорит, что есть два варианта развития «автомобильной войны» с РФ

«Это постановление было разработано Минэкологии, было бы корректно, чтобы его комментировал министр экологии. Единственное, в чем мы принимаем участие — это в переговорах с Россией о взаимном неприменении этого сбора. Эти переговоры продолжаются... Существует два варианта: либо введение этих мер, а все основания для этого есть, либо невведение, если мы договоримся с нашими партнерами. На сегодняшний день определенности, по какому из двух этих путей мы пойдем, пока нет», - сказал Порошенко в интервью Комерсанту-Украина.

«Ситуация в автомобилестроении такова, и статистика последних месяцев это подтверждает, что отрасль нуждается в поддержке… К слову, это относится не только к автомобилестроению. Это касается и транспортного, и сельскохозяйственного машиностроения, и электроники. Есть цифра, которая меня шокирует,— сейчас 90% продаваемой в Украине продукции машиностроения импортного происхождения. И это несмотря на то, что мы имеем собственные развитые мощности. Это связано с тем, что импортная продукция различными путями поддерживается и субсидируется в странах ее производства. Я заинтересован в том, чтобы украинское машиностроение также было защищено» - заявил министр экономики и торговли.

На вопрос же, почему утилизационный сбор был введен только по отношению к импорту из РФ, Порошенко сказал: «Возможно, этот список стоит расширить, потому что автомобили из Российской Федерации не более опасны для окружающей среды, чем автомобили из Индии или Китая».