Венгерский язык стал региональным в одном районе Закарпатья

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Демократического союза венгров Украины, мэр Берегово Иштван Гайдош, «за» принятие этого решения проголосовали 45 из 52 присутствовавших в зале депутатов.

По словам И.Гайдоша, отныне пленарные заседания сессий Береговского райсовета будут сопровождаться синхронным венгерским переводом, решения также будут издаваться на двух языках.

Кроме того председатель союза сообщил, что отныне венгерский язык наряду с украинским будет использоваться в работе, делопроизводстве и документации исполнительного аппарата районного совета, в работе сессий районного совета, конференций, собраний и других официальных собраний, которые организуются исполнительным аппаратом совета с обеспечением в случае необходимости соответствующего перевода.

«Тексты официальных объявлений и сообщений исполнительного аппарата райсовета будут распространяться на двух языках. К тому же наименование Береговского районного совета и его исполнительного аппарата, надписи на их печатях, штампах, штемпелях, официальных бланках и табличках также будут дублироваться на венгерском», - добавил И.Гайдош.

Кроме того, в соответствии с решением депутатов районного совета, на территории Береговского района будут осуществляться мероприятия, целью которых является недопущение публичного унижения государственного украинского и регионального венгерского языков.

Справка УНИАН. В соответствии с данными Всеукраинской переписи населения, проведенной в 2001 году, на территории Береговского района Закарпатской области проживает 54 тысячи человек, 76% из них считают себя венграми по национальности.

7 сентября 2012 года Береговский городской совет предоставил венгерскому языку статус регионального на территории города. «За» это решение проголосовали 26 из 36 депутатов, присутствовавших на сессии.