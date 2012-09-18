Ефремов проговорился о прогнозируемом курсе гривни к доллару

Об этом со ссылкой на агентство Reuters сообщает Корреспондент.

"Курс доллара рассматривается в коридоре до 8,4/$1", - сказал Ефремов на брифинге в кулуарах парламента, ссылаясь на прогноз Национального банка.

Поскольку текущий рыночный курс гривны составляет примерно 8,11-8,12/$1, следует ожидать девальвации национальной валюты на уровне 3,5%.

"Я не планирую, что будут значительные колебания курса доллара в сравнении с тем, что дал в своих прогнозах Нацбанк", - сказал Ефремов, отвечая на вопрос о прогнозном курсовом ориентире, который использовался при подготовке проекта бюджета на 2013 год.

В то же время, пресс-службы центрального банка и Министерства финансов отказались подтвердить или опровергнуть обнародованный Ефремовым прогноз.

Как сообщал УНИАН, члены правительства не назвали журналистам цену на газ и курс доллара, на которых основывается проект государственного бюджета на 2013 год.