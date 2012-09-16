В Фастове «Беркут» пулей утихомирил ревнивца

Об этом сообщает "Сегодня".

На место ЧП был вызван «Беркут», который утихомирил парня пулей.

Как рассказал изданию спикер киевской облмилиции Николай Жукович, все началось с того, что молодой человек пришел к девушке и начал стучать в двери, но ему никто не открыл.

"Мужчина взял саперную лопату, выбил окна в припаркованной машине и в доме. На место ЧП была вызвана милиция. Когда приехал патруль, то парень разбил и в этом авто боковое окно и начал бегать за патрульными по улице с лопатой и тремя ножами. При этом он кричал, что всех взорвет, потому как при себе граната.

Патрульные вызвали «Беркут», на который он также бросился с ножом. Бойцы были не из робкого десятка, один из них выстрелил дебоширу в ногу. Пуля прошла насквозь. Парню оказали первую помощь, сейчас все обстоятельства выясняет прокуратура. Если бы его не остановили, то неизвестно, какими бы были последствия", - рассказал Жукович.

В милиции объяснили, что что парень был вторым сожителем у девушки, к которой он и пробирался. «Он жил с ней, делая ремонт, а второй водил ее на концерты. То есть, был любовный треугольник», - сказали изданию в облУВД.