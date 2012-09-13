Боеприпасы с затонувшего миноносца «Фрунзе» начали поднимать на поверхность

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облуправления МЧС, к работам по подъему боеприпасов привлечены 7 работников МЧС и 2 единицы техники (УАЗ 3741, катер UMC-600).

В связи с возможностью взрыва выявленных боеприпасов в районе данных работ закрыт доступ для посторонних и объявлена чрезвычайная ситуация.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября группа «Поиск» ветеранской организации «Афганистан» во время исследования затонувшего во время Великой Отечественной войны корабля «Фрунзе» на наличие останков бойцов и команды выявила в большом количестве боеприпасы времен ВОВ. При осмотре судна группой подводного разминирования ТУ МЧС в Херсонской области было выявлено множество артиллерийских снарядов калибром 45 мм и 102 мм (более 100 единиц), а также 1 торпеду, 8 глубинных и 2 донных бомбы, которые создают опасность при поднятии их на поверхность.

6 сентября на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности было принято решение не поднимать боеприпасы на поверхность, а взорвать их на самом корабле. Однако местные экологи выступили против такого решения, считая, что взрыв нанесет существенный ущерб экосистеме заповедной Тендровской косы.