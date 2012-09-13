Сегодня комиссия КГГА рассмотрит вопрос реконструкции Гостиного двора
09:51, 13 сентября 2012Общество
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Сегодня комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма рассмотрит вопрос реконструкции Гостиного двора.
Ситуацию с Гостинным двором рассмотрят сегодня
Сегодня в 10.00 состоится заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя комиссии.
На заседании комиссия рассмотрит вопросы реконструкции Гостиного двора, переименования станции метро «Ипподром» на «Одесская», наименования улиц в Дарницком и Подольском районах Киева, создания Музея ювелирного искусства на Андреевском спуске, 18 и другие актуальные вопросы из жизни города.
Заседание пройдет по адресу: Крещатик, 36, к. № 1017 (зал заседаний),10-й этаж.
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