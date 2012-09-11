Компартия призывает ветировать закон о создании госбанка земли

Об этом на пресс-конференции заявил народный депутат от КПУ Сергей Гордиенко.

По словам депутата, создание земельного банка в первую очередь противоречит закону "О банках и банковской деятельности".

«Принятый Верховной Радой закон о создании земельного банка позволит этому банку формировать уставный капитал за счет земли", - сказал С.Гордиенко.

«Однако указанное положение противоречит закону "О банках и банковской деятельности", согласно которому банкам запрещается деятельность в сфере материального производства», - уточнил депутат.

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Кроме того, Гордиенко обратил внимание на то, что создание земельного банка откроет путь к продаже земли сельхозназначения после окончания действия моратория.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что некоторые нормы, касающиеся создания Государственного земельного банка, противоречат закону о банках и банковской деятельности.

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6 сентября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более 5% ставки Национального банка.

Центральному органу исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальным органам предоставляются полномочия по распоряжению землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, соответственно, таких полномочий лишаются местные государственные администрации, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации и Совет министров Автономной Республики Крым.