Литвин: закон о Земельном банке противоречит закону о банковской деятельности

Об этом он написал в Фейсбуке, отвечая на вопрос о возможных нарушения при принятие закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Он подчеркнул, что “когда я вернулся в зал и взял на себя председательствование, сделал все, чтобы рассмотрение вопроса соответствовало требованиям Регламента, в частности, рассматривались не только отклоненные поправки, но и поправки, которые получили поддержку комитета». «На закон надо смотреть шире, не только в части создания Банка. Речь в Законе идет о том, как будет проходить размежевание земель государственной и коммунальной собственности. И в этом плюс. Что касается Банка, то позиции, которые заложены по нему в этом Законе, противоречат Закону о банках и банковской деятельности. И это необходимо исправить», - подчеркнул В.Литвин. При этом добавил: «В равной мере это касается слишком широких полномочий Национального агентства по земельным ресурсам в части распоряжения государственными землями».

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Как сообщал УНИАН, 6 сентября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более 5% ставки Национального банка.

Центральному органу исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальным органам предоставляются полномочия относительно распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, соответственно, таких полномочий лишаются местные государственные администрации, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации и Совет министров Автономной Республики Крым.