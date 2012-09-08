В Харькове и Житомире запретили акцию в поддержку ТВі
10:50, 08 сентября 2012Общество
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Решениями судов запрещено проводить акции в поддержку телеканала.
В Киеве акция поддержки состоится на Михайловской
В Харькове и Житомире запретили проведение акций в поддержку ТВі сегодня.
Об этом сообщает Украинская правда.
Решение о запрете приняли местные окружные суды.
Иски в суд подали исполнительный комитет Житомирского горсовета и управления Министерства внутренних дел в Житомирской области, в Харькове - горсовет.
В Киеве в субботу такая акция запланирована на 12:00 на Михайловской площади.
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