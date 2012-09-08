В Харькове и Житомире запретили акцию в поддержку ТВі

В Харькове и Житомире запретили проведение акций в поддержку ТВі сегодня.

Об этом сообщает Украинская правда.

Решение о запрете приняли местные окружные суды.

Иски в суд подали исполнительный комитет Житомирского горсовета и управления Министерства внутренних дел в Житомирской области, в Харькове - горсовет.

В Киеве в субботу такая акция запланирована на 12:00 на Михайловской площади.