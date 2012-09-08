В Пирогово сегодня начнется ярмарка мастеров
03:08, 08 сентября 2012Общество
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8 и 9 сентября в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово состоится осенняя ярмарка с участием лучших мастеров из всех регионов Украины.
Резчик делает шкатулку на ярмарке в Пирогово, фото из архива УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
Гости ярмарки будут иметь возможность ознакомиться с изделиями известных гончаров из Опошни, Василькова, Косова с Волыни, вышивальщиц из Воронежа и Богуслава, резчиков из Черниговской и Ивано-Франковской областей. На ярмарку также приедут мастера, которые плетут из лозы, соломы, корня сосны. А рогозу в Пирогово привезут из Полтавской, Киевской, Луганской и Днепропетровской области.
Народные художники не только представят свои изделия для продажи, но и продемонстрируют процесс их изготовления.
В исполнении фольклорных коллективов из разных регионов Украины будут звучать украинские песни.
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