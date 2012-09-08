В Пирогово сегодня начнется ярмарка мастеров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Гости ярмарки будут иметь возможность ознакомиться с изделиями известных гончаров из Опошни, Василькова, Косова с Волыни, вышивальщиц из Воронежа и Богуслава, резчиков из Черниговской и Ивано-Франковской областей. На ярмарку также приедут мастера, которые плетут из лозы, соломы, корня сосны. А рогозу в Пирогово привезут из Полтавской, Киевской, Луганской и Днепропетровской области.

Народные художники не только представят свои изделия для продажи, но и продемонстрируют процесс их изготовления.

В исполнении фольклорных коллективов из разных регионов Украины будут звучать украинские песни.