Назначен и.о. ректора Ужгородского университета

Как передает корреспондент УНИАН, 7 сентября глава Закарпатской областной государственной администрации Александр Ледида представил коллективу Ужгородского национального университета нового исполняющего обязанности ректора.

Со слов А.Ледиды, приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины доктор технических наук, профессор, ректор Закарпатского государственного университета Ф.Ващук назначен на должность исполняющего обязанности ректора Государственного высшего учебного заведения «Ужгородский национальный университет» 6 сентября.

Виталий Николайчук, который до этого исполнял обязанности ректора УжНУ, во время представления нового руководителя вуза сообщил, что ему предложили должность первого проректора.

Ф.Ващук сообщил, что первым его приказом в должности станет мораторий на отчисление студентов за неуспеваемость. «Пусть учатся столько лет, сколько хотят. Однако пусть платят за повторные сессии деньги в казну нашего университета», - сказал Ф.Ващук.

До этого назначения 53-летний Ф.Ващук работал ректором Закарпатского государственного университета.

Справка УНИАН. Ужгородский национальный университет основан в 1945 году - самое старое и самое крупное высшее учебное заведение Закарпатской области. В университете 17 факультетов, в нем учатся более 12 тысяч студентов.