3,5 миллиона человек съездили летом в Крым на поезде

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в обратном направлении - из Крыма - по железной дороге за три летних месяца выехало 3,4 млн пассажиров - на 2,6% больше, чем летом 2011 года.

К сезону летних перевозок 2012 года железные дороги подготовили более 5 тыс. пассажирских вагонов, из них около 1,8 тыс. - оборудованных системой кондиционирования.

Вагоны, конструкция которых не предусматривает системы кондиционирования воздуха, были оснащены системой принудительной вентиляции.

При этом «Укрзализныця» отмечает, что за счет рационального использования пассажирских вагонов для летних перевозок железные дороги использовали на 20% меньше вагонов, чем в июне-августе 2011 года.

«Проблема старения парка пассажирских вагонов из года в год становится все более острой», - отмечают специалисты Главного пассажирского управления «Укрзализныци».

Напомним, что для обеспечения летних пассажирских перевозок в связи со старением парка пассажирских локомотивов и их растущим дефицитом были привлечены 178 грузовых локомотивов.

Кроме того, железные дороги на летний период 2012 года открыли 160 дополнительных билетных касс.

Как сообщал УНИАН, перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте за 7 месяцев 2012 года осталась на уровне прошлого года - 252,4 млн человек.

В январе-июле 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли 3,895 млрд пассажиров - на 3,5% меньше, чем в январе-июле 2011 года.