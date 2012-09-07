Спец по информационной безопасности ночью залез в сейф фирмы

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью ГУМВД Украины в АР Крым, в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего уроженца Сакского района автономии, похитившего из сейфа фирмы, где он работал, более миллиона гривен.

Задержанный, имеющий диплом специалиста по защите информации, в прошлом году устроился на должность начальника отдела информационной безопасности одного из ООО полуострова.

В конце июня этого года мужчина узнал, что директор предприятия оставил на хранение в офисном сейфе, защищенном кодовым замком, крупную сумму денег.

Задержанный рассказывал следователю на допросах, что он предварительно положил в пакет плоскогубцы, фонарик, сменную одежду и граббер, приобретенный заблаговременно через Интернет, для считывания электромагнитного поля приборов.

Попросив таксиста дождаться его, злоумышленник проник на территорию фирмы. Ключи от входной двери офисного здания у него были. Как подозревает следствие, задержанный сделал дубликаты с оригиналов. Дальше он пробрался на второй этаж, в кабинет операторов, а оттуда - в помещение кассы, где собственно и находился сейф.

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Похищенные деньги работник положил в халат, висевший на вешалке, рукава которого предварительно завязал, соорудив что-то, что напоминало мешок. Чтобы отвести от себя подозрения и пустить следствие по ложному следу, мужчина закрыл кабинет и разбил окошко кассы, в надежде на то, что милиционеры решат, будто бы в помещение проникли через окно. Вор порезал руку, кровь попала на пол. Схватив со стола несколько чистых листов, он зажал рану и поспешил убраться подальше.

В кустах мужчина переоделся. Таксист все еще ожидал его в обусловленном месте. Опытный водитель не спрашивал клиента, где он был и что у него в мешке. По дороге, по его показаниям, пассажир выбросил в мусорный контейнер сверток со сменной одеждой и прибором. Похищенное злоумышленник спрятал в лесополосе, в почве, прикрыв ветвями.

На следующий день злоумышленник пришел на работу и сообщил руководителю, что хочет взять отпуск и поехать к родным в Россию. Через несколько дней с сумкой, набитой чужими деньгами на сумму 1 млн. 31 тыс. грн, он отбыл в Коктебель.

Мужчине удалось перечислить большую сумму в один из заграничных банков.

Через несколько дней злоумышленник был задержан сотрудниками Симферопольского РО ГУМВЛ Украины в АР Крым по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины - кража в особо крупных размерах.

«В настоящее время собрано достаточно доказательств преступной деятельности подозреваемого», - сказал следователь СО Симферопольского РО Решат Асанов. По его словам, руководитель фирмы и несколько работников предприятия сразу заподозрили коллегу в причастности к данному событию. В ходе расследования были изъяты записи из камеры видеонаблюдения, а также следы крови на месте преступления, которые, по заключению экспертизы, принадлежат задержанному. Кроме того, из машины, принадлежащей жене подозреваемого, которой постоянно управляет фигурант, изъято несколько банкнот со следами крови злоумышленника. Также в гараже задержанного найдены денежные средства в сумме около 400 тыс. грн, похищенные, по признанию обвиняемого, из сейфа предприятия. Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Известно, что подозреваемый ранее судим за совершение мошеннических действий в особо крупных размерах и незаконные операции с платежными карточками.