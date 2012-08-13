«95 квартал» на гастролях обворовал собственный водитель
Сотрудники милиции задержали в Киево-Святошинском районе водителя автобуса, на котором гастролируют комики студии "Квартал-95", по подозрению в краже на гастролях в Крыму 460 тыс. грн. у концертного администратора артистов.
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ГУ МВД в Крыму.
По сообщению, деньги лежали в сейфе в автобусе, припаркованном в Феодосии, на территории санатория Министерства обороны. "Сейф был не взломан, а открыт "родными" ключами", - говорится в пресс-релизе.
Кража произошла на прошлой неделе. По версии следствия, водитель передал деньги земляку, который приехал ненадолго в Крым и собирался возвращаться домой.
59-летний шофер, задержанный по месту жительства, сознался в содеянном. Он доставлен в изолятор временного содержания в Феодосии.
На кражу, говорит подозреваемый, его подтолкнуло сложное финансовое положение в семье.
Водитель работал с артистами студии три года.
Против него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах). Водителю грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.