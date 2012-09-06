Пожар на заводе «Полтавахиммаш» в Полтаве ликвидирован

Об этом журналистам сообщил руководитель Центра пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области Виталий Шкаревский.

По его словам, пожар охватил 80 кв. м. пескоструйной камеры одного из цехов предприятия.

«Сама камера изнутри отделана резиной. Во время проведения сварочных работ загорелась резина. Работники пытались загасить огонь с помощью огнетушителей, но потом вызвали пожарных. На место выезжало 5 машин и 30 человек личного состава. На место происшествия выезжал начальник облуправления МЧС Роман Кириленко. Пожар потушен», - сообщил руководитель Центра пропаганды.

Он также сообщил, что сумма ущерба от пожара устанавливается.

Справка УНИАН. АО «Полтавахиммаш» производит технологическое оборудование для химической и нефтехимической отраслей, микробиологической, медицинской и пищевой промышленности для хранения и переработки растворов кислот, щелочей, солей и пищевых растворов. Кроме эмалированного оборудования, завод производит ёмкостное оборудование из углеродистых, низкоуглеродистых и коррозийных сталей для промышленности и сельского хозяйства: котлы для комплектации вагонов-цистерн, воздухосборники, сборники, силосные, водонапорные башни, аппараты с механическим перемешиванием, газлифтные клапаны.