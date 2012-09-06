Олимпийской чемпионке во Львове предложили ободранную квартиру на окраине

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші", пишет ТСН.

Львовская власть, как и обещала, подарила Яне квартиру. Однако, увидев подарок, спортсменка была очень неприятно поражена: малометражная квартирка на окраине города без элементарного ремонта в заброшенном доме - не то, на что рассчитывала олимпийская чемпионка.

Более того, Шемякиной пытались дать квартиру, которую город уже три года не может продать. Но Яна, несмотря на то, что до сих пор делит одну кровать с сестрой и племянницей, отказалась от такого подарка.

Чиновники города пообещали подобрать олимпийской чемпионке другой вариант.

"Во Львове не так часто бывают олимпийские чемпионы, чтобы не ценить их, потому варианты будут предлагаться. Это был первый вариант", - отметил представитель власти.

Другим подарком от власти стал автомобиль жемчужина китайского автопрома "Geely", который пришлось принять, так как вариантов не предлагали.