Курс покупки доллара и евро повысился (обзор)
10:33, 06 сентября 2012Общество
6031
Предложения по покупке доллара колеблются в пределах 8.12 - 8.20 грн.
Доллар и евро растут
Сегодня киевские банки и пункты обмена валют наиболее часто покупают доллар по цене 8.15, что дороже на одну копейку чем вчера, и предлагают по цене 8.22, что не отличается от вчерашнего курса.
Евро банки покупают по цене 10.30 грн, что дороже на десять копеек чем вчера, и предлагают по цене 10.36, что дороже на копейку.
Предложения по покупке евро колеблются в пределах 10.10 - 10.30 грн.
За 10 рублей вам в среднем предложат 2.48 гривни, что дешевле на три копейки чем вчера. Средняя цена покупки - 2.54 грн, что дороже на копейку.
Предложения банков и обменных пунктов по покупке 10 рублей колеблются в пределах 2.20 - 2.52 грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter