Курс покупки доллара и евро повысился (обзор)

Сегодня киевские банки и пункты обмена валют наиболее часто покупают доллар по цене 8.15, что дороже на одну копейку чем вчера, и предлагают по цене 8.22, что не отличается от вчерашнего курса.

Евро банки покупают по цене 10.30 грн, что дороже на десять копеек чем вчера, и предлагают по цене 10.36, что дороже на копейку.

Предложения по покупке евро колеблются в пределах 10.10 - 10.30 грн.

За 10 рублей вам в среднем предложат 2.48 гривни, что дешевле на три копейки чем вчера. Средняя цена покупки - 2.54 грн, что дороже на копейку.

Предложения банков и обменных пунктов по покупке 10 рублей колеблются в пределах 2.20 - 2.52 грн.

Finance.ua