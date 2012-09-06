Чернобыльцы обещают голодать, пока их "не вынесут вперед ногами"

Вместо 6-ти тысяч гривен пенсии чернобыльцы сегодня получают - 1,5-2 тысячи. Государство лишило их права на выполнение решений судов. Поэтому они убеждают – будут протестовать и голодать, пока их не вынесут из палаток вперед ногами.

Об этом в эфире «5 канала» заявил комендант палаточного городка акции протеста чернобыльцев в Луганске Андрей Колос.«О конкретных суммах речь не идет, речь идет о статье 54 и 50. Есть 6 минимальных пенсий по возрасту, 8 минимальных по второй группе по возрасту, и 10 минимальных пенсий по возрасту по первой группе. То есть, в начале я получал пенсию 5500 гривен, а на данный момент я получаю 1890, разница ощутима, поэтому никакой другой суммы я не требую, не 30 тысяч, не 40, не 50 », - заявив протестант.

«Нас никто не пытается купить, и мы на эти покупки не реагируем. Просто напросто, власти пообещали человеку, и мы посмотрим, выполнят ли власти это обещание или нет, а о покупке речи не велось. Велся мирный диалог, власть предлагала нам мирно сложить палатки и уехать по домам и там ждать решения Кабинета министров, но общим собранием мы решили стоять до конца »,