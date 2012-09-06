Парламентский комитет одобрил строительство двух блоков ХАЭС

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято в среду на заседании Комитета.

Во время заседания было отмечено, что вопросы использования существующих конструкций будут решаться в ходе проектирования.

Стоимость проекта оценивается в 40 млрд грн, из которых 80% будет привлечено за счет кредита Российской Федерации, а 20% - за счет надбавки на тариф электроэнергии.

Напомним, в начале августа Кабинет министров Украины одобрил законопроект о размещении, проектировании и строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Ранее Кабмин распоряжением № 498-р от 4 июля 2012 года одобрил технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Согласно документу, установленная электрическая мощность энергоблоков составляет 2 тыс. МВт.

Общая сметная стоимость строительства составляет 36,758 млрд грн, в том числе строительно-монтажные работы - 5,956 млрд грн, оборудование - 23,589 млрд грн, пусконаладочные работы - 249 млн грн.

Также документом оценена стоимость ядерного топлива для первой загрузки - 2,072 млрд грн.

Общие расходы на данный проект Кабмин оценивает в 39,566 млрд грн.

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Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

13 марта 2012 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

6 мая премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.