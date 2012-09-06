Гражданин Турции пытался провезти в Севастополь рентгеновские установки
02:29, 06 сентября 2012Общество
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Гражданин Турции пытался нелегально провести в Севастополь партию рентгеновских установок.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольской таможни, в конце августа во время досмотра грузов на борту морского парома были обнаружены четыре рентгеновских установки, которые перемещались с укрытием от таможенного контроля. Выяснилось, что владельцем груза является гражданин Турции, который пытался незаконно ввезти оборудование в Украину.
Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного Кодекса Украины. Товар изъят до решения суда.
По предварительной оценке, стоимость задержанных предметов составляет 3,5 млн грн.
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