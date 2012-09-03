СМИ: В Украине у МТС хотят забрать имя

Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск о признании недействительными международных регистраций четырех товарных знаков, принадлежащих крупнейшему российскому сотовому оператору ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), об этом сообщают РИА «Новости».

Иск подан 5 июля украинским ООО "МТС", зарегистрированным в Симферополе, уточняется в сообщении.

В МТС не согласны с предъявленным иском и заявляют, что компания действует строго в рамках международного и украинского законодательства и на законных правах использует в Украине товарные знаки, имеющие международную регистрацию.

Как заявила пресс-секретарь МТС Валерия Кузьменко, компания готова отстаивать свои права в суде.

Она пояснила, что фирменное наименование "МТС", под которым сегодня предоставляет услуги связи 100%-ная дочерняя компания ОАО "МТС" на Украине, зарегистрировано в 1993 году, сразу после образования акционерного общества, а наименование ООО "МТС", принадлежащее истцу, зарегистрировано спустя восемь лет - в 2001 году.

Кузьменко напомнила, что в рамках Парижской конвенции по охране промышленной собственности, участниками которой является и Россия, и Украина, права на фирменное наименование охраняются на всей территории стран-участниц конвенции без необходимости регистрации товарного знака на территории каждого государства.

"Поэтому ОАО "МТС" имеет приоритетное право на указанное фирменное наименование и соответствующие им товарный знаки, в том числе и на территории Украины", - заявила представитель российского оператора.

По имеющейся у российской компании информации, ООО "МТС" не ведет коммерческой деятельности уже на протяжении нескольких лет; ранее эта компания осуществляла деятельность только на территории Автономной Республики Крым, добавила Кузьменко.

"Мы расцениваем данный иск, как попытку отдельных влиятельных структур поживиться за счет сильного бренда. Такая практика, к сожалению, не редка, в мире известно много примеров нападок на известные бренды с целью получения финансовой наживы", - заключила пресс-секретарь МТС.