МТС-Украина заморозил тарифы

Мобильный оператор компания "МТС Украина" ввел мораторий на изменение тарифов на услуги мобильной связи в ответ на рекомендацию АМКУ снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании, пишет газета Сегодня.

"Поскольку Антимонопольный комитет выразил желание разобраться в ситуации с тарифами, мы вводим временный мораторий на изменения, для того, чтобы помочь ему принять взвешенное решение", - сообщил он.

Представитель пресс-службы МТС также добавил, что в компании "МТС Украина" существует программа управления тарифами, направленная на то, чтобы предоставлять существующие предложения в соответствие с меняющимися предпочтениями абонентов.

Как сообщалось, АМКУ обязал телекоммуникационных операторов компании "Киевстар" и "МТС Украина" снизить тарифы на услуги мобильной связи до экономически обоснованного уровня. Кроме того, Антимонопольный комитет считает завышенными тарифы данных операторов на услуги международного роуминга.

Напомним, с июня компания "МТС Украина" повысила стоимость внутрисетевых звонков на 50% до 0,75 гривни/минута в тарифных планах "Супер МТС", "Max Energy" и "Народный".