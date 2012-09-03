Вонью в Тернополе занялась прокуратура

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры, проверку прокуратура проводит по собственной инициативе с привлечением работников санстанции в связи с многочисленными жалобами горожан на неприятный запах.

Как сообщал УНИАН, с 26 августа на информационно-справочную службу Тернопольского горсовета и диспетчерскую службу КП «Тернопольводоканал» поступили десятки жалоб от жителей разных микрорайонов о запахе фекалий.

31 августа КП «Тернопольводоканал» на своем сайте официально заявило, что “смрад не вызван прорывами канализации, но причина появления неприятного запаха в городе пока не установлена». В справочной службе горсовета людям объясняли, что на поле вблизи Тернополя вывезли отходы животных, однако заверяли, что их уже припахали, и вскоре неприятный запах исчезнет. Однако неприятные запахи до сих пор ощутимы на разных массивах.