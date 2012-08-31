Вслед за Львовом неизвестный смрад начал донимать Тернополь

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня КП «Тернопольводоканал» на своем сайте официально заявило, что запах фекалий, который уже несколько дней распространяется во всех микрорайонах города, не обусловлен прорывами канализации.

«26 августа и утром 31 августа на информационно-справочную службу Тернопольского городского совета и диспетчерскую службу КП «Тернопольводоканал» поступило несколько десятков жалоб от жителей разных микрорайонов города о появлении неприятного запаха. По указанным адресам мы провели обследование наших объектов и никаких отклонений в работе канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружениях не обнаружили, никаких крупных аварийных ситуации не возникало. Не выявлено при обследовании сетей и каких-то аномальных отклонений в работе систем водоснабжения и водоотведения», - говорит директор предприятия Владимир Кузьма.

Он отметил, что в течение последних 5 дней случались локальные аварийные ситуации на канализационных сетях, при этом В. Кузьма заверил, что они не могли вызвать одновременное распространение неприятного запаха в Тернополе.

Неприятный запах в городе появился сразу после прошлых выходных. Причем на невыносимый смрад поочередно жаловались жители разных микрорайонов города.

В справочной службе городского совета людям объясняли, что на поле вблизи Тернополя вывезли отходы животных, однако уверяли, что их уже запахали и вскоре неприятный запах исчезнет. Однако, запах и дальше. слышен на разных массивах.

Как известно, неприятный запах неустановленной природы также досаждает жителям Львова. При этом на время Евро он исчез, но после завершения чемпионата снова вернулся.