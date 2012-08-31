Вслед за Львовом неизвестный смрад начал донимать Тернополь

21:27, 31 августа 2012
Общество
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В Тернополе в течение пяти дней не могут установить причину неприятного запаха в городе.

В Тернополе не знают, откуда воняет, фото gazeta-misto.te.ua

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня КП «Тернопольводоканал» на своем сайте официально заявило, что запах фекалий, который уже несколько дней распространяется во всех микрорайонах города, не обусловлен прорывами канализации.

«26 августа и утром 31 августа на информационно-справочную службу Тернопольского городского совета и диспетчерскую службу КП «Тернопольводоканал» поступило несколько десятков жалоб от жителей разных микрорайонов города о появлении неприятного запаха. По указанным адресам мы провели обследование наших объектов и никаких отклонений в работе канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружениях не обнаружили, никаких крупных аварийных ситуации не возникало. Не выявлено при обследовании сетей и каких-то аномальных отклонений в работе систем водоснабжения и водоотведения», - говорит директор предприятия Владимир Кузьма.

Он отметил, что в течение последних 5 дней случались локальные аварийные ситуации на канализационных сетях, при этом В. Кузьма заверил, что они не могли вызвать одновременное распространение неприятного запаха в Тернополе.

Неприятный запах в городе появился сразу после прошлых выходных. Причем на невыносимый смрад поочередно жаловались жители разных микрорайонов города.

В справочной службе городского совета людям объясняли, что на поле вблизи Тернополя вывезли отходы животных, однако уверяли, что их уже запахали и вскоре неприятный запах исчезнет. Однако, запах и дальше. слышен на разных массивах.

Как известно, неприятный запах неустановленной природы также досаждает жителям Львова. При этом на время Евро он исчез, но после завершения чемпионата снова вернулся.

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