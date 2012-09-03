В России распереживались, что Запад втягивает Украину в свои «силки»

Западные неправительственные организации пытаются втянуть Украину в свою орбиту.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава представительства Россотрудничества в Украине Константин Воробьев заявил в Москве на совещании руководителей представительств и представителей Россотрудничества.

«Нужно взглянуть, как действуют в Украине наши «коллеги» из других стран. Все западные информационно-культурные центры, которые существуют в Украине, обеспечивают единство государственной гуманитарной политики, которая направлена на вовлечение Украины в орбиту Евросоюза, США и их партнеров», - сказал К.Воробьев.

По его мнению, западные центры пытаются создать новое гражданское общество «по непонятным для многих украинцев европейским стандартам, что вызывает противодействие внутри общества».

Как считает К.Воробьев, для этого в Украине реализуются широкомасштабные и хорошо финансируемые проекты и программы, предусматривающие как традиционные виды деятельности – фестивали, конкурсы, концерты, так и принципиально новые вещи. В частности, сказал он, применяются, новые технологии в сфере информационных обменов, дистанционные формы обучения.

«Все работающие на территории Украины польские негосударственные организации считают своим долгом и обязанностью координировать свою деятельность с единым центром. В Киеве таким центром является полный аналог Россотрудничества – польский институт, структура польского МИДа», - сказал он.

К.Воробьев заявил, что главным направлением деятельности поляков является украинская молодежь и подготовка лояльных кадров, будущих лидеров, ориентируемых на развитие самых тесных отношений с Польшей.

В частности, по его словам, в Виннице, где проживает менее 1% поляков, создан культурный центр, где, кроме гуманитарной работы, все жители города могут получить медицинскую консультацию на современном оборудовании.

«Таких примеров много, и нам есть что перенять у наших коллег», - сказал К.Воробьев.

Он заявил, что действия России в Украине разобщены и нужна координация усилий.