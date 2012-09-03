Минфин рассчитывает бюджет-2013 по пессимистическому сценарию

На сайте ведомства сообщается, что во время обсуждения проекта бюджета на следующий год с главами общественных советов заместитель министра финансов Украины Сергей Рыбак заявил, что «рост реального ВВП в 2013 году ожидается на уровне не менее 4,5%».

Именно такой прогнозный уровень ВВП указан как пессимистический сценарий в действующем постановлении Кабинета министров Украины касательно прогноза основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2013 и 2014 годы.

Согласно пессимистическому прогнозу, номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 1,688 трлн грн, инфляция - 5,9%, индекс цен производителей промпродукции - 6,3%.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на прошлой неделе заявил, что госбюджет на 2013 год «должен быть, прежде всего, реалистичным и он не должен оглядываться ни на выборы, ни на любую другую политическую конъюнктуру”.

В соответствии с действующим законодательством, правительство должно подать в Верховную Раду для рассмотрения законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» до 15 сентября.

Бюджет на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.