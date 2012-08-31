Азаров: Чтобы сделать реалистичный бюджет, мне не нужны никакие советчики

Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«Мне для того, чтобы сделать реалистичный бюджет, не нужны никакие советчики, я прежде всего сам отвечаю за стабильность в стране, и поэтому в интересах правительства сделать реалистичный бюджет. А с МВФ дискуссии продолжаться на обычные темы: это реалистичность доходов бюджета, это те меры правительства, которые будут реализовываться с точки зрения обеспечения экономической стабильности в стране, это денежно-кредитная политика национального банка. Традиционные вопросы, которые безусловно будут стоять на повестке дня миссии», - сказал Н.Азаров.

Также он отметил, что во время работы миссии МВФ в Украине будут затронуты вопросы работы «Нафтогаза», работы жилищно-коммунального хозяйства.

«Мне кажется здесь есть ряд моментов и экономических и политических. Я думаю, что техническая миссия не имеет таких полномочий, такой ответственности, чтобы принимать решение о продолжении кредитования», - подчеркнул глава правительства.

Н.Азаров отметил, что задачей технической миссии МВФ является подготовка общей оценки бюджетной ситуации.

Говоря о шагах, которые будет требовать МВФ от Украины, премьер-министр отметил: «Шаги традиционные: дефицит бюджета не должен быть больше 3%».

При этом он отметил, что в Европе в связи с финансовым кризисом нигде не выдерживается эти рамки дефицита бюджета, а от Украины требуют снизить дефицит до 1,7 – 2%.

«Так что у нас есть свои взгляды на эту ситуацию, и мы два года спокойно обходимся без кредита МВФ, у нас есть свои подходы с точки зрения продолжения программы. Если это продолжение программы будет способствовать развитию экономики мы за, если программа будет работать на снижение объема ВВП, то мы против», - подчеркнул Н.Азаров.