Госстат: в Украине повысилась зарплата (по областям)

По сравнению с июлем 2011 года уровень средней заработной платы в июле 2012 года повысился на 14,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине в июле т.г. наблюдался в Киеве - 4,7 тыс. грн (рост по сравнению с июнем 2012 года - на 1,6%, по сравнению с июлем 2011 года - на 12,7%), а также в Донецкой - 3,619 тыс. грн (по сравнению с июнем т.г. рост на 1,7%, по сравнению с июлем 2011 года - на 13,6%), Киевской — 3,268 тыс. грн (+0,1%; +14,6% соответственно) и Днепропетровской областях - 3,26 тыс. грн (+2%; +13%).

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской области - 2,235 тыс. грн (-5,6%; +14,4%), Черниговской - 2,473 тыс. грн (+1,7%; +18,4%), Закарпатской - 2,513 тыс. грн (+0,3%; +15,1%) и Черновицкой областях — 2,513 тыс. грн (+0,5%; +19,2%).

В целом рост уровня средней заработной платы в июле против июня 2012 года наблюдался в 19 областях, а также в Киеве и АР Крым, соответственно, данный показатель снизился в 5 областях и Севастополе.

В частности, в июле т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,795 тыс. грн (рост по сравнению с июнем 2012 года – на 0,5%; по сравнению с июлем 2011 года – на 14,6%), в Винницкой области - 2,591 тыс. грн (+0,3%; +16,9%), Волынской - 2,525 тыс. грн (+0,6%; +17,9%), Житомирской - 2,518 тыс. грн (-0,2%; +14,7%), Запорожской - 3,3048 тыс. грн (+0,1%; +11,6%), Ивано-Франковской - 2,71 тыс. грн (-1,2%; +14,9%), Кировоградской - 2,561 тыс. грн (+0,6%; +14,4%), Луганской - 3,23 тыс. грн (+3,4%; +14,9%), Львовской - 2,72 тыс. грн (+1,9%; +15,6%), Николаевской - 2,953 тыс. грн (+2,7%; +15,4%), Одесской - 2,781 тыс. грн (без существенных изменений; +10,4%), Полтавской - 2,96 тыс. грн (+2,9%; +14,9%), Ривненской - 2,733 тыс. грн (без существенных изменений; +18,5%), Сумской - 2,685 тыс. грн (+4,8%; +16,8%), Харьковской - 2,886 тыс. грн (+2,8%; +15,4%), Херсонской — 2,399 тыс. грн (-0,5%; +13,9%), Хмельницкой - 2,588 тыс. грн (+1,6%; +18,6%), Черкасской области - 2,646 тыс. грн (+1,6%; +16,7%), в Севастополе — 2,944 тыс. грн (-2,5%; +15,7%).