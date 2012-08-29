На Закарпатье чиновник пытался обобрать иностранца на 3 тыс. долларов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, к стражам порядка обратился с заявлением 20-летний гражданин Сомали, который почти год живет в Украине. Иностранец сообщил, что за выдачу разрешительных документов для пребывания на территории Украины должностное лицо ГМС требует от него «оплату» в размере 3 тыс. дол.

В тот же день работники УБОП задержали чиновника в служебном кабинете во время получения от иностранца части ранее обусловленной суммы взятки в размере 16 тыс. грн.

Прокуратурой Закарпатской области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Чиновник задержан. Продолжается следствие.