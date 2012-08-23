Судья попался со вторым "траншем" взятки

Как сообщает пресс-группа Управления СБУ в Полтавской области, судья был задержан сотрудниками СБУ и Генеральной прокуратуры при получении второй части взятки ($3 тыс).

Всего он требовал $3,5 тыс – за вынесение решения в пользу одного из коммерческих предприятий. Первую часть суммы (4 тыс. грн) ему передали ранее и по данному факту, 15 августа Генпрокуратура возбудила против судьи уголовное дело по статье 368 (часть 3).

Следствие продолжается. Подследственному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.