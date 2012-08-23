Судья попался со вторым "траншем" взятки
03:01, 23 августа 2012Общество
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Судья Полтавского хозяйственного суда задержан сотрудниками Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины при получении взятки.
Судья Полтавского хозсуда получил взятку двумя "траншами"
Как сообщает пресс-группа Управления СБУ в Полтавской области, судья был задержан сотрудниками СБУ и Генеральной прокуратуры при получении второй части взятки ($3 тыс).
Всего он требовал $3,5 тыс – за вынесение решения в пользу одного из коммерческих предприятий. Первую часть суммы (4 тыс. грн) ему передали ранее и по данному факту, 15 августа Генпрокуратура возбудила против судьи уголовное дело по статье 368 (часть 3).
Следствие продолжается. Подследственному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
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