Замминистра РФ: Газпром недооценивает сланцевый газ

Такое мнение высказал на пресс-конференции в Москве заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач.

Отвечая на вопрос журналистов, почему в прогнозе экономического развития РФ на 2012-й и последующие три года заложено снижение экспорта газа, он сказал, что в 2014-2015 гг. начнут действовать факторы риска, связанные с добычей другими странами сланцевого газа и сланцевой нефти.

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"Риски, связанные со стагнацией добычи и с конкуренцией с альтернативными источниками углеводородов", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что у компании нет интереса к добыче сланцевого газа в США. "Больший интерес для нас представляет Аляска - транспортные и добычные проекты", - добавил он. При этом А.Миллер добавил: "В Европе сланцевого газа мы пока не видим. Увидим - посмотрим".