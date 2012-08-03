Украина проведет еще два тендера на добычу сланцевого газа

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров в Вашингтоне, передает ВВС Украина.

В мае Киев уже заключил такие соглашения с Shell и Chevron.

Напомним, Украина, стремясь сократить зависимость от постоянно дорожающего российского газа за счет увеличения добычи альтернативного топлива, в конце февраля выставила на конкурс два месторождения: Юзовское в Донецкой области и Олесское - во Львовской с запасами сланцевого газа.

Победителем конкурса на заключение Соглашения о распределении продукции (СРП) на Олесской площади была признана компания Chevron. Ожидается, что компания Сhevron начнет промышленную добычу сланцевого газа на Олесской площади в 2017 году.

В конкурсе на заключение УРП по Юзовской площади победила компания Shell, которая планирует начать разведывательное бурение в 2013 году, а исследовательско-промышленную разработку (ИПР) - в 2015 году.

Второй проект – над которым работает Shell в Украине - поисковая скважина в Первомайском районе Харьковской области, бурение которой запланировано на осень 2012 года. Этот проект осуществляется в рамках совместной деятельности Shell и ГК «Укргаздобыча».

Как сообщалось, управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценивает украинские запасы сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что выводит Украину на четвертое место в Европе по объемам резервов этого типа после Польши, Франции и Норвегии.