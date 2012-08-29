Милиционер "крышевал" две женские наркогруппировки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, правоохранителями было установлено, что на территории Мариуполя действовали две ОПГ, которые в течение полугода занимались незаконной реализацией ацетилированного опия.

В их состав входили только женщины, а покрывал их преступную деятельность сотрудник сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков одного из райотделов милиции, получавший за свое «крышевание» плату в размере 1 тыс. грн ежемесячно с каждой группировки.

По данному факту прокуратурой Мариуполя было возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении правоохранителя. В настоящее время прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, согласно которому капитан милиции обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.307 (незаконный сбыт наркотических средств), ч.3 ст.364 (злоупотребление работником правоохранительного органа властью или служебным положением) УК Украины.

Шестеро задержанных членов указанных преступных групп также ответят перед судом за незаконный сбыт наркотических средств; использование организованной группой средств, полученных от незаконного оборота наркотиков; подстрекательство к организации или содержанию мест для незаконного употребления наркотиков; изготовление наркотических веществ и их незаконное хранение.

В областной прокуратуре уточнили, что данное дело на минувшей неделе передано в суд, где будет рассмотрено по сути.