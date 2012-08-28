При пожаре в киевской девятиэтажке погибли два человека
22:49, 28 августа 2012Общество
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Во время пожара, который произошел сегодня вечером на 9-м этаже девятиэтажного дома в Деснянском районе Киева на Лесном проспекте,11, погибли два человека.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Украины в г. Киеве, пожар вспыхнул в однокомнатной квартире. Сейчас происходит идентификация тел погибших, в частности известно в настоящее время, что один из них - 1941 года рождения.
Что касается более подробной информации о наличии пострадавших в результате пожара и причин ее возникновения, в пресс-службе ГУ МЧС Украины столицы на это время информации нет.
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