При пожаре в киевской девятиэтажке погибли два человека

22:49, 28 августа 2012
Общество
1546

Во время пожара, который произошел сегодня вечером на 9-м этаже девятиэтажного дома в Деснянском районе Киева на Лесном проспекте,11, погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Украины в г. Киеве, пожар вспыхнул в однокомнатной квартире. Сейчас происходит идентификация тел погибших, в частности известно в настоящее время, что один из них - 1941 года рождения.

Что касается более подробной информации о наличии пострадавших в результате пожара и причин ее возникновения, в пресс-службе ГУ МЧС Украины столицы на это время информации нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter