При пожаре в киевской девятиэтажке погибли два человека

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Украины в г. Киеве, пожар вспыхнул в однокомнатной квартире. Сейчас происходит идентификация тел погибших, в частности известно в настоящее время, что один из них - 1941 года рождения.

Что касается более подробной информации о наличии пострадавших в результате пожара и причин ее возникновения, в пресс-службе ГУ МЧС Украины столицы на это время информации нет.