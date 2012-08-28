Досудебное следствие в отношении аккордеониста Завадского завершено

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, материалы досудебного следствия переданы для ознакомления обвиняемому и его адвокату, после чего будет составлено обвинительное заключение, которое передадут в прокуратуру Киева для принятия решения по поводу направления дела на судебное разбирательство.

Также в столичном главке милиции опровергли информацию отдельных СМИ о том, что адвокат И.Завадского подчеркивала, что милиция отказывается предоставить ей материалы дела для ознакомления.

«Адвокату неоднократно предлагали в установленное время явиться в Следственное управление для ознакомления с материалами дела, однако она по неизвестным причинам не приходила», - отметили в ЦОС.

Как сообщал УНИАН, заслуженного артиста Украины И.Завадского задержали 23 марта. Ему инкриминируют 11 эпизодов развращения несовершеннолетних и один эпизод изнасилования.

21 мая Шевченковский райсуд продлил И.Завадскому арест на четыре месяца.