Синоптики рассказали, какой будет погода на 1 сентября

1 сентября в Украине будет сухая и теплая погода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Он отметил, что в течение последней недели лета в Украине пройдут дожди и произойдет снижение температуры воздуха, ожидаются порывы ветра скоростью 17-22 м/с.

Вместе с тем, по словам А.Прокопенко, 1 сентября ожидается облачная погода без осадков по всей территории Украины, ночью в этот день температура воздуха будет составлять 9-15 градусов тепла, днем - 22-27 градусов.

«Начало учебного года не несет погодных сюрпризов», - подчеркнул А.Прокопенко.

По его словам, в дальнейшем в первые дни сентября также ожидается сухая погода. Лишь 5 сентября в западных областях, а со следующего дня по всей Украине возможны небольшие дожди.